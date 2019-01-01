«الشرقية للدخان» تبدأ خطة الإحلال والتجديد بتشغيل ماكينة جديدة

قامت الشركة الشرقية للدخان، الاسبوع الماضى بتشغيل ماكينة جديدة لصناعة السجائر طراز nano 8، بمصنع الشركة الكائن فى مدينة السادس من أكتوبر.

كما عقدت الشركة اجتماعها الأول بعد خضوعها لقانون رقم 159 لسنة 1981، بحثت خلاله كيفية العمل على زيادة و نمو حجم الصادرات، اضافة إلى وضع آليات الحد من الغش وتقليد منتجات الشركة الذى يكلفها الكثير.

وتخطط الشركة خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الصادرات واستغلال جميع الاصول غير المستغلة عن طريق تحويلها من النشاط الصناعى إلى نشاط تجارى.

وتتضمن خطة عمل الشركة ايضا طرح منتجات جديدة، والعمل على زيادة حجم المبيعات عن طريق تطوير قطاع التسويق، وفتح المزيد من الاسواق التصديرية الجديدة، حيث تعمل الشركة حاليا على دراسة عدد من الأسواق الخارجية خاصة السوق الأفريقية.

وأظهرت الموازنة التخطيطية لـ «إيسترن كومبانى»، أن الشركة تستهدف توريد نحو 67.8 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2019 ــ 2020، مقابل 57.5 مليار للعام المالى الماضى.

كما كشفت الشركة عن الخطة الاستثمارية، والتى تستهدف 1.14 مليار جنيه خلال العام المالى 2019ــ2020، مقابل 1.24 مليار جنيه استثمارات للعام المالى الجارى.

ونجحت مؤخرا الشركة الشرقية للدخان ــ ايسترن كومباني فى إبرام ثلاثة عقود تصدير جديدة بواقع 200 طن معسل سنويًا بقيمة إجمالية 600 ألف دولار سنويًا مع زيادة سنوية قدرها 10%.

وتستهدف الشركة الوصول بحجم اسواقها الخارجية إلى 100 سوق مقابل 12 دولة فقط حاليا تصدر لها.