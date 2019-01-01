أعضاء بنقابة المهندسين بالغربية يشتكون من تعرضهم للنصب في رحلة إلى الغردقة

نشبت أزمة حادة داخل النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، وشهدت أولى جلسات للنقيب الجديد المهندس عادل عطية، مشادات عنيفة بين أعضاء المجلس عقب تلقي مجلس النقابة شكاوى من عشرات المهندسين وفيديوهات لهم يشكون من تعرضهم لما أطلقوا عليه النصب والإهانة بعد إعلان لجنة الرحلات عن رحلة للأعضاء وأسرهم للغردقة لمدة ثلاثة أيام.

ونص الإعلان على أن يدفع العضو ١٦٦٥ جنيهًا للعضو ولكل من الزوجة والابن أو أحد الوالدين ١٨٨٥ جنيهًا وللمرافق بدون دعم ٢٢١٥ جنيهًا وذلك بفندق ٥ نجوم حسب بنود الاتفاق على أن تكون الإقامة كاملة، وفوجئ المهندسون كما ورد بالشكوى والفيديو الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه بأن اتوبيس الرحلة تأخر ٦ ساعات وعند وصولهم فوجئوا بحجز مغاير تمامًا للمتفق عليه، وبفندق أقل درجة، وظل المهندسون وأسرهم يفترشون الطرقات ٢٤ ساعة كاملة حتى وصل مشرف لجنة الرحلات وعضو مجلس إدارة النقابة والذي سارع بتحرير محضر بشرطة السياحة ضد شركة السياحة المنظمة للرحلة إبراء لذمته.

وفوجئ المهندسون بمسئول شركة السياحة يبرز عقدًا مغايرًا للعقد المعلن عنه وبفارق يصل إلى ٥٠ ألف جنيه، وأصر على التمسك بالعقد واتهام مسؤول الرحلات بتضليل المهندسين رافضًا تسكين المهندسين وأسرهم في فندق آخر حتى يحصل على باقي مستحقاته، وأكد صاحب الشركة تلك الأقوال في جلسة مجلس النقابة التي استدعي لحضورها لإثبات الواقعة تهدئة لثورة المهندسين.

من جنبه قال المهندس عادل عطية نقيب المهندسين، إنه سيحيل الواقعة للتحقيق وتصعيد الأمر الى النقابة العامة إذًا استدعت التحقيقات ذلك.