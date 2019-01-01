قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى إن شركات أولين فارم المتخصصة فى صناعة الأدوية وشركة ان بى كيه المتخصصة فى صناعة مزيج الأسمدة عالى الجودة، إضافة إلى شركة انفوتيك المزود العالمى للحلول البرمجية لوثائق الهوية، أبدت اهتماما كبيرا بالسوق المصرية.

أضاف أن دخول المزيد من رءوس الاموال الاجنبية السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن اللقاءات التى أجراها المجلس مؤخرا مع عدد من الشركات والمستثمرين العاملين فى قطاع الصناعة والزراعة والادوية كشفت عن رغبة تلك الشركات فى الاستثمار فى مصر.

وتابع رسلان أن إقرار قانون االاستثمار الجديد، إضافة إلى قانون التراخيص والافلاس وغيرها جعل السوق المصرية من اكبر الاسواق الجاذبة إلى الاستثمار.

وأشار رسلان إلى أن اللقاءات كانت مثمرة وهناك فرص واعدة للتعاون بين مصر وعدد من الشركات العالمية فى الكثير من المجالات الصناعية والزراعية والتجارية.

وبخصوص مدى تأثر قطاع الصناعة برفع أسعار الوقود قال رسلان، إن ترشيد دعم الوقود هو جزء أساسى من برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة منذ سنوات، وهو برنامج ناجح بشهادة كل المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن رفع الدعم يساهم فى سد عجز الموازنة الكبير وأيضا رفع الأعباء عن الاقتصاد، مشددا على ضرورة دعم القطاع الصناعة لزيادة قدرتها التنافسية، تعميق الصناعة المحلية، بات أمرا حتميا لابد ان تزيد نسبة المكون المحلى، وأن يتوسع الصناع فى الاستثمار فى مجال الصناعات المغذية.

وثمن رسلان توجه الحكومة لإنشاء مناطق استثمارية جديدة، ومنح حوافز للمصدرين، واقرار برنامج جديد لتحفيز الصادرات، كل ذلك سيؤدى إلى نمو الاقتصاد وتحسن مناخ الاستثمار.