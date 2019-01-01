مقتل 4 أشخاص جراء تصادم قطار مع سيارة في التشيك

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لقي أربعة أشخاص (بالغان وطفلان) حتفهم جراء تصادم قطار مع سيارة ركاب عند مزلقان في التشيك.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الأحد إن الأشخاص الأربعة كانوا في السيارة عندما صدمها قطار سريع ليدفعها أمامه لمسافة نحو 300 متر.

وكان يجري تأمين المزلقان في بلدة قريبة من مدينة هراجتس كرالوف باستخدام إشارات ضوئية وليس عن طريق حاجز لمنع عبور السيارات أثناء سير القطار.

وتعمل الشرطة حاليا على استجلاء ما إذا كانت الإشارة التحذيرية كانت تعمل وفقا للنظام المعمول به وقت مرور القطار.

وحسب بيانات السلطات التشيكية، فقد أودت حواجز المزلقانات في العام الماضي في التشيك بحياة 33 شخصا.