الفنانة ياسمين رئيس: الأولوية دائما عندي للسينما

قالت الفنانة ياسمين رئيس إنها تهتم كثيرا بالسينما على حساب الدراما التي لم تقدم فيها سوى مسلسلين فقط طوال مشوارها الفني.

وأضافت ياسمين، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنها تحب السينما وتفضلها دائما على الدراما ولكن ليس معنى ذلك أنها ترفض تقديم مسلسلات ولكن تكون الأولوية للسينما، مشيرة إلى أنها لا تزال تصور أحداث فيلمها الجديد "لص بغداد" الذي تجسد فيه دور البطولة أمام الممثل محمد إمام حيث يتبقى لها الكثير من المشاهد ما بين القاهرة وتايلاند..موضحة أن فكرة الفيلم جذابة ومختلفة وتحتوي أحداثا مثيرة كما يحمل طابع الأكشن الكوميدي.

ومن المقرر عرض الفيلم في موسم إجازة منتصف العام الدراسي المقبل.

يشارك في بطولة "لص بغداد" فتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن "توتة"، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق ، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.