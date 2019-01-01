«السعودية المصرية» تطرح مشروعها بالعاصمة الإدارية باستثمارات 10 مليارات جنيه

طرحت الشركة السعودية المصرية للتعمير المملوكة مناصفة للحكومتين السعودية والمصرية مشروعها الأول بالعاصمة الادارية الجديدة بلو فير بإجمالى استثمارات تصل إلى ١٠ مليارات جنيه على مساحة ٧٠ فدانا.

وقال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة إن «السعودية المصرية» حصلت على قطعة الأرض فى الطرح الأول وكانت من أوائل الشركات التى تقدمت للحصول على قطعة أرض مميزة فى العاصمة إيمانا من الشركة بجدوى الاستثمار فى هذا المشروع العملاق ولضرورة تواجدها فى المناطق الاكثر جاذبية كجزء من استراتيجيتها فى التوسع بالسوق المصرية.

موضحا أنه بدخول الشركة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تكون قد نمت استثماراتها بالمدن الجديدة المختلفة فى شمال وجنوب مصر، حيث إن للشركة استثمارات حالية فى القاهرة الجديدة بمشروع سكنى متكامل على مساحة ٦٨ فدانا، بالإضافة إلى استثمارات الشركة أيضا بمشروعها بجنوب مصر بمدينة أسيوط الجديدة على مساحة ١٣.٥ فدان بالإضافة إلى استثماراتها فى شمال مصر بمشروع سكنى سياحى على مساحة ١٧.٧ فدان بمدينة دمياط الجديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أنه سيكون ضمن المشروع فندق ٤ نجوم تم الاتفاق على إدارته مع شركة هيلتون العالمية بطاقة ١١٠ غرف وجناح ومشروع سيكون نايل تاورز الذى يتكون من برجين بارتفاع ٢٣ طابقا لكل منهما أحدهما الفندق والبرج الآخر سكنى مكون من ١٩٠ وحدة إسكان فاخر على النيل.