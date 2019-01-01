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اقام المركز القومي للسينما برئاسة خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة امس السبت بمسرح الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

وتم عرض الفيلم الروائي القصير " جنوبية" للمخرجة سارة عماد والفيلم الروائي القصير "كومو فلاش" اخراج عبيد زيان وفيلم " نفس الدرجة" للمخرج مينا الدفشي وفيلم "ثلاثة ساعات بعد منتصف الليل" للمخرج مهند الكاشف

وعقب عرض الافلام اقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع مخرجيها والجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية السبت الثاني من كل شهر