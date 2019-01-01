أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن إطلاق حملة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، تحت عنوان «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، في خمس محافظات، وهي قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والقليوبية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن «الهدف من هذه الحملة هو تنفيذ الدور الأصيل لوزارة التنمية المحلية في القضية السكانية، وخاصة في المحافظات والقرى والنجوع والمناطق العشوائية».

وأوضح أن «هذه الحملة تقوم بالأساس على إطلاق برامج مختلفة للتوعية، من خلال التعاون بين كافة الجهات والوزارات المعنية بالقضية السكانية»، مشيرًا إلى وجود قواعد بيانات لهذه المحافظات الخمس سيتم الاعتماد عليها في الحملة.

وأشار إلى أنه «سيكون هناك وحدات في المحافظات الخمس، ستتعاون مع وحدة مركزية في وزارة التنمية المحلية؛ لتنفيذ الحملة».

