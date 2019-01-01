توعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بقواعد حماية البيانات أمر ضرورى
أرجع وسام فتوح الأمين العام للاتحاد المصارف العربية سطوة القرار الأمريكى فى تطبيق العقوبات وإصدار التعليمات إلى استحواذ أمريكا على نحو 63% من حجم التجارة العالمية من خلال عملاتها «الدولار» الأمريكى، ومن ثمَّ قدرتها على إصدار التعليمات والقرارات الملزمة والعقوبات المتعلقة بالبنوك الأمريكية، من خلال وزارة الخزانة الأمريكية، والتى تلتزم بها المصارف هناك.
وأوضح وسام فتوح ــ الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ــ أن وزارة الخزانة الأمريكية تصدر تعليماتها للبنوك الأمريكية، وهى البنوك المراسلة التى تتعامل مع البنوك العربية ومصارف العالم، وبالتالى فإن أى مخالفة لهذه التعليمات تعرِّض المصرف للعقوبات، مؤكدا التزام البنوك العربية بالتشريعات والقوانين الدولية.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ــ خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «أهم المستجدات ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ــ الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر، والذى أنهى فاعليته أمس فى مدينة شرم الشيخ، إلى أن الصين قوة اقتصادية كبرى، ولكن حجم تعاملات التجارة الدولية والتى تتم باليوان الصينى مازالت متواضعة، بالمقارنة مع تلك التى تتم بالدولار الأمريكى واليورو، مشيرا إلى أن حجم أصول البنوك العربية تبلغ نحو 3.5 تريليون دولار، مقارنة بنحو 30 تريليون دولار لنظيراتها الصينية.
وعن دور اتحاد المصارف العربية، قال وسام فتوح: إن أبرز أدوار اتحاد المصارف العربية تتمثل فى التوعية والتدريب على القوانين والتشريعات الاقتصادية والمصرفية الدولية، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تدعم زيادة التوعية بأحدث المستجدات الدولية فى شئون عمل المصارف، إلى جانب عقد اتفاقيات الشراكة الخاصة مع أصحاب المصلحة بشأن دفع العمل فى مجالات وإطلاق مبادرات لدعم الشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطات الرقابية والبنوك وجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والأمنية؛ لدعم دور البنوك والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفى رد على سؤال لـ«مال وأعمال ــ الشروق» على إمكانية خلق التوازن بين التنمية الاقتصادية والقواعد والقوانين الدولية التى تفرض عقوبات مالية وتهدد بغلق المؤسسات المصرفية قال مشاركون فى ملتقى المصارف العربية: إن المسالة صعبة وسيف مسلط، لكن المؤسسات العربية مثل اتحاد المصارف العربية يمكن أن يشارك فى القرار الدولى والقوانين فى مرحلة الحالية قبل أن تكون صانعة.
أهمية قيام الجهات الرقابية بوضع مؤشرات استرشادية لعمليات غسيل الأموال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بهدف الكشف عن تلك الجرائم.
ضرورة توسع المصارف العربية فى أساليب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
تحقيق التوازن بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على سرية الحسابات.
إيلاء الاهتمام للتطوير المستمر للمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالجرائم الإلكترونية والقطاع المصرفى لمواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والجريمة.
حث المصارف العربية على وضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين فى مجال أمن وحماية البيانات والخصوصية، وكذلك التعريف بأساليب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ضرورة توعية مسئولى الالتزام ومسئولى أمن المعلومات بمتطلبات القواعد العامة لحماية البيانات GDPR، ISO 27001 بهدف تخفيف مخاطر أمن المعلومات.
ضرورة الالتزام بجميع القوانين والتوصيات وأفضل الممارسات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات مجموعة العمل المالى FATF بشأن الأصول الافتراضية.
وقد برزت توصية خاصة أوردها أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح، تحت عنوان عريض وهو «العودة إلى العمل المصرفى» «BACK to BANKING»، وقد تمحورت هذه التوصية حول وجوب إعادة البوصلة للعمل المصرفى من خلال زيادة وتركيز اهتمام المصارف، بتقديم الخدمات المصرفية للزبائن والحفاظ على مصالحها، وذلك بعيدا عن المُغالاة فى تطبيق سياسة تقليص المخاطر Deــrisking لتفادى تحويل المصارف إلى ضابطة عدلية أو جهة رقابية، بما يؤثر سلبا على ماهية العمل المصرفى. هذا مع التأكيد على وجوب التزام المصارف بقواعد الامتثال الدولى والتشريعات المصرفية الدولية، ولكن مع الحفاظ على الضوابط التى تُعيد للعمل المصرفى دوره الأساسى، وخاصة فى ظل التطور التكنولوجى السريع فى العالم المصرفى.
ونظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة مينا فاتف ملتقى مصرفيا عربيا حول موضوع أهم المستجدات ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.