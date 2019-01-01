لاعب تونس: قدمنا أفضل مباراة في البطولة أمام السنغال

اعترف وجدي كشريد ظهير الأيمن للمنتخب التونسي، مساء اليوم الأحد، أن منتخب بلاده أظهر أفضل أداء له في البطولة على الرغم من الخروج من نصف نهائي الكان.

وأقصى (أسود التيرانجا) المتنخب التونسي، بالفوز عليه (1-0) في المبارة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وقال كشريدة في تصريحات خاصة «الشروق» : "قدمنا أفضل مباراة لنا في البطولة، الهدف الذي دخل مرمانا كان عن طرق الخطأ".

وأشار كشريدة لاعب النجم الساحلي إلى أن منتخب تونس فريق صاعد يحاول بناء فريق قوي ومتجانس للبطولات القارية القادمة.

وأضاف: "ركلة الجزاء التي أهدرها ساسي كان ستغير مصير اللقاء، لكن المبارة أًفلتت من أيدينا، وكانت المباراة متكافئة بين المنتخبين حتى استقبلنا الهدف".

وأتم : " في النهاية سننظر للقادم، وسنعمل على مصالحة الجماهير في المباراة المقبلة".