«التعمير والإسكان» أفضل بنك عربى فى التمويل والتطوير العقارى

حصد بنك التعمير والإسكان، للعام الرابع على التوالى جائزة أفضل بنك عربى متخصص فى التمويل والتطوير العقارى لعام 2019 من خلال الاحتفالية السنوية للاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ببيروت وهو اللقاء السنوى الذى يقيمه الاتحاد لجوائز التميز والإنجاز المصرفى تكريما للمؤسسات المصرفية العربية على ما قدمته لمجتمعاتها من جهود وعطاء للارتقاء بالصناعة المصرفية على مستوى العالم العربى.

تسلم الجائزة حسن غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحضور جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.

وأكد غانم أن البنك يسعى فى المرحلة القادمة إلى تحقيق الشمول المالى بالتميز فى جميع المجالات المصرفية والوصول بالخدمات المصرفية إلى جميع شرائح المجتمع من خلال تنوع منتجاته والانتشار الجغرافى والتركيز على المناطق التى لا تتوافر بها الخدمات المصرفية.

وقال غانم إن التكريم يأتى تقديرا لما حققه البنك من إنجازات وتميز فى هذا المجال وتتويجا لما يمتلكه من خبرة واسعة فى المجال العقارى منذ نشأته فى السبعينيات من القرن الماضى لما له من دور ريادى ومتميز بالتعاون الدائم مع وزارة الإسكان فى دعم المشروعات السكنية التى تتناسب مع الشريحة الكبرى من المواطنين الشباب ومحدودى الدخل، إضافة إلى المساهمة فى تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، وبفضل الكوادر المصرفية المدربة استمر البنك فى هذا الدور الريادى بنجاح عام بعد الآخر جنبا إلى جنب مع تطوير وتقديم كل ما هو جديد من خدمات مصرفية تناسب جميع شرائح المجتمع ومتطلباتهم لينافس بها أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، كما أكد حرص البنك على حصد الجوائز أيضا فى المجالات المصرفية الأخرى، بالإضافة إلى كونه يتربع على عرش التمويل العقارى بالمنطقة العربية.

وعلى جانب آخر أكد غانم أن البنك وضع خطة استراتيجية من أجل وضع البنك ضمن أكبر 10 بنوك خلال خمس سنوات، بحلول 2022.

وأضاف أن استراتيجية البنك تستهدف زيادة أصوله إلى نحو 144.7 مليار جنيه، بحلول عام 2022، بنسبة نمو 178.2%، مقارنة بعام 2017.

وأضاف أن البنك يعتزم المنافسة بقوة فى منتجات التجزئة المصرفية والإلكترونية، وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل العقارى، بجانب هدفه الرئيسى فى تمويل المشروعات القومية والتنموية للدولة.