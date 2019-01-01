100 ألف يورو مكافأة للمنتخب الجزائري

كشف تقرير اخباري أن الشركة الراعية للأدوات والملابس الرياضية لمنتخب الجزائر قررت صرف مكافاة، على خلفية المستويات الرائعة التي يقدمها في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تختتم الجمعة المقبل.

وذكر الموقع الإخباري الإلكتروني «سبورتس نيوز ديزاد»، أن الشركة الراعية لمنتخب الجزائر، قررت صرف 100 ألف يورو، نظير وصول "الخضر" إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية.

وأوضح الموقع، أن المبلغ المذكور يمثل مكافأة بقيمة 50 ألف يورو نظير بلوغ دور الثمانية، و50 ألف يورو إضافية بعد النجاح في الوصول للمربع الذهبي.

كما أشار إلى أن هذه المكافأة لا تتضمنها شروط العقد الذي يربط الطرفين والذي يدخل حيز التنفيذ «رسميا» مطلع العام المقبل.