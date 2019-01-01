 الإفراج عن 3 من حركة السترات الصفراء بعد اعتقال 175 شخصا - بوابة الشروق
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الإفراج عن 3 من حركة السترات الصفراء بعد اعتقال 175 شخصا

باريس - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 14 يوليه 2019 - 7:45 م | آخر تحديث : الأحد 14 يوليه 2019 - 7:45 م

أعلن مكتب ممثل الادعاء في باريس عن الإفراج عن ثلاثة من الأعضاء البارزين في حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية، بعد أن تم اعتقالهم أثناء عرض يوم الباستيل (العيد الوطني الفرنسي).

وأضاف أنه تم إطلاق سراح شخصين بدون توجيه اتهام لهما، بينما ستنظر النيابة في ملف الناشط الثالث.

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الشرطة، لايتيتيا فيلار، لمحطة "بي إف إم تي في" إنه تم اعتقال إجمالي 175 شخصا خلال اضطرابات شهدتها العاصمة اليوم الأحد.

وقال قائد شرطة باريس ديدييه لاليمنت إنه بعد انتهاء العرض العسكري "عاد 200 مخرب إلى الشانزليزيه" ، لكن تمت استعادة النظام منذ ذلك الحين.

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