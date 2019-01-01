وزير التموين: التبادل الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي يأتي أولا بين مختلف مجالات التعاون

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم التبادل الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتى في المرتبة الأولى في كل المجالات، بما يمثل فرصة عظيمة للملتقى.



وأشار خلال كلمته بالملتقى الأورومتوسطى الذي افتتح أمس السبت، برئاسة غرفة الإسكندرية التجارية، إلى أهمية التجارة الداخلية والتسوق وتاريخيا، لما لهم من إنعكاس للترويج السياحى، موضحا بأن تنمية التجارة الداخلية من السياسات التي يجب ان نتبناها، بالإضافة إلى دعم البنية الأساسية للتجارة سواء للمناطق اللوجيستية أو أسواق الجملة والماركات، وهو توجه محدد يخدم مصر في استكمال وبناء البنية الأساسية بما يعود علينا بفوائد عديدة منها جذب السياحة، مضيفا بأن الانفاق السياحى يمثل ٢٢٪ من إنفاق السائح، وهو ليس بالقليل.



وأكد وزير التموين على دعم الوزارة ومشاركتها في مهرجان السياحة والتسوق الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل بمحافظة الإسكندرية.