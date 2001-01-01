صحف فرنسا تنقلب على نيمار بسبب تصريحاته عن الريمونتدا التاريخية

اشتعلت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الأحد، غضبًا بسبب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي، وبرشلونة السابق، بسبب تصريحاته الصحفية التي أدلى بها أمس، وأكد خلالها أن أفضل لحظات في مسيرته هي العودة التاريخية التي حققها أمام ناديه الحالي مع فريقه السابق.

وكان نيمار قبل رحيله عن البارسا عام 2017 ساهم بشكل كبير في العودة التاريخية أمام باريس، بعدما حول تأخره مع البارسا ذهابا في دور الـ16 لدوري الأبطال برباعية نظيفة إلى فوز في لقاء الإياب بنتيجة 6-1 الشهيرة في ملعب «كامب نو».

وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إلى أن تلك التصريحات تسببت في «زلزال حقيقي في فرنسا»، حيث اتهمت الصحف اللاعب بأنه يضغط بكافة الطرق على باريس سان جيرمان لإجبارهم على تركه من أجل الرحيل بفترة الانتقالات الجارية.

وأبرزت صحف فرنسا مساحة كبيرة لانتقاد نيمار في أغلفتها:

وصفت صحيفة «فرانس فوتبول» تصريحات نيمار بأنها «زلزال»، مشيرة إلى أن تلك الكلمات تعتبر إجابة محسوبة وإعلان حرب جديدة في صراعه مع باريس سان جيرمان.

وأضافت أن اللاعب عازم على الرحيل أكثر من أي وقت مضى، رغم ذلك أكدت أن تلك العبارة الصغيرة لن تساعد نيمار على الاقتراب أكثر من مشجعي باريس، ولن يوجد أمام نادي العاصمة سوى خيار وحيد وهو البحث عن ناد يرغب في شراء اللاعب، وستكون الأيام والساعات المقبلة كهربائية.

أما صحيفة «ليكيب» فقد عنونت قائلة: «كما لو لم يحدث شيء»، متحدثة مشاركة نيمار في مباراة استعراضية على هامش دورة لكرة القدم الخماسية نظمتها مؤسسته في ولاية ساو باولو البرازيلية، بعد تعافي اللاعب من إصابته التي تعرض له قبل كوبا أمريكا.

وأضافت أن تلك التصريحات المثيرة للجدل فمن شأنها تعليق مستقبل نيمار لعدة أسابيع، خاصةً أنه من المتوقع عودته إلى العاصمة باريس غدًا الإثنين، بعد تأخره أسبوعا كاملًا عن الانتظام في التدريبات.

ومن جانبها قالت صحيفة «لو بارزيان» أن نيمار قام بالسخرية علنًا من باريس سان جيرمان بعدما أكد أن «واحدة من أعظم الإهانات لناديه» هي أفضل ذكرياته مع كرة القدم، مشيرة إلى أن لم يختبئ وأعلن رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة.

أما صحيفة «لو فيجارو» فقد نشرت قائلة «نيمار اختار الاستفزاز»، بعد تصريحات نيمار حيث أشارت إلى أن تلك الليلة كانت «أسوأ لحظة في تاريخ باريس سان جيرمان».