آلاء أسامة الثانية مكرر أدبي الدمج: حلمي الالتحاق بكلية الألسن لكن حالتي الصحية تمنعني

كنت ألجأ إلى قراءة الروايات حين الممل من المذاكرة



قالت الطالبة آلاء أسامة، الثانية مكرر على شعبة الأدبي، إنها بذلت كل ما في وسعها لتحقيق حلم والدَّي في النجاح بتفوق، مضيفة أنها لم تصدق يومًا أنها ستكون بين قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية يومًا ما.

وأضافت آلاء أن كانت تلجأ إلى قراءة الروايات الأدبية بين أوقات المذاكرة حتى لا تمل، مشيرة إلى أنها كانت في غرفتها حين سمعت والدتها تتحدث هاتفيًا مع وزير التربية والتعليم، والذي أبلغها بأنها الثانية على بين طلاب الأدبي مستوى الجمهورية، لتعم الفرحة بعدها أرجاء البيت.

وقالت إنها تدين بالفضل إلى والديها اللذين تحملا الكثير من الأعباء المالية، وساعداها في تخطي الكثير من العقبات على مدار العام.

وأكدت أنها كانت تتمنى دومًا الالتحاق بكلية الألسن، لكن حالتها الصحية تمنعها من ذلك؛ حيث تحتاج الدراسة بها إلى جهد أكبر وتنقلات كثيرة، مضيفة أنها ستدرس أحد تخصصات كلية الآداب.