طلبة التعليم الفني في أسيوط يقيمون معرض ملابس مصنوعة من مخلفات معاد تدويرها

افتتح وزير التنمية المحلية، ومحافظ أسيوط معرضًا لمنتجات مدارس التعليم الفني بالساحة الأمامية للديوان العام للمحافظة، والذى يعرض نماذج أعمال طلاب ومعلمي المدارس الفنية، والتي تم تصنيعها بورش هذه المدارس ضمن مبادرة المحافظ لإعادة تدوير مخلفات الحملات الميكانيكية وتعظيم الاستفادة منها.

واستمع الوزير إلى شرح من محافظ أسيوط عن مبادرة تدريب طلاب التعليم الفني من خلال إعادة تدوير المخلفات وتصنيعها، مشيدًا بمنتجات طلاب التعليم الفني والابتكار والإبداع في استخدام المخلفات في تصنيع أشياء مفيدة تخدم المجتمع والمواطنين.

ولفت إلى أن الدولة تحرص على الارتقاء بمنظومة التعليم الفني من خلال استراتيجية تم تحديدها ضمن رؤية مصر 2030 تستهدف إكساب الخريجين المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على الاهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل من خلال تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين في المجالات الصناعية والزراعية والفندقية وتفعيل التدريب العملي والميداني لطلاب المدارس الفنية، وإشراكهم في أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة مرافق الخدمات بمراكز المحافظة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الانسان المصري والاهتمام بالتعليم الفني لإعداد جيل جديد قادر على العمل والعطاء وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.