تقرير: انخفاض عمليات ترحيل طالبي اللجوء في ألمانيا أثناء الجائحة

ذكر تقرير إعلامي ألماني، اليوم الثلاثاء، أن عدد من تم ترحيلهم من ألمانيا من طالبي اللجوء الذين رفضت السلطات طلباتهم، انخفض بشكل حاد أثناء جائحة فيروس كورونا.

ذكرت وزارة الداخلية الاتحادية لمجموعة "فونكه" الإعلامية في تعليقات نشرت اليوم الثلاثاء: "تواصل عدة ولايات رفض دخول المواطنين الأجانب أو قصر ذلك على عدد قليل من الحالات التي لا غنى عنها".

وبحسب التقرير، انخفض عدد عمليات الترحيل في الأشهر الخمسة الأولى، من 10951 شخصا إلى 5022 شخصا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي مايو، تم ترحيل 150 شخصا فقط.

وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة البلاد خلال الأشهر الـ 12 الماضية حتى مايو، 266 ألفا و605 أشخاص، مقابل 245 ألفا و597 شخصا العام الماضي.

وقال خبير السياسة الداخلية في الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أرمين شوستر، لمجموعة فونكه: "في ضوء العدد المتزايد باستمرار لطالبي اللجوء، يتعين على الولايات الاتحادية أن تتعامل مع قضية ترحيل الأجانب الملزمين بمغادرة البلاد وتدفعها".

وقال وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان إنه من المهم بالنسبة له "أن نعود أيضا إلى الوضع الطبيعي في عمليات الترحيل تمشيا مع انخفاض عدد الإصابات".