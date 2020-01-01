سلطنة عمان تقرر استمرار إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة لمواجهة كورونا

قررت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا

استمرار إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة حتى إشعار آخر.

وبحثت اللجنة -المنعقدة برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، - طلبات المواطنين العمانيين للسفر للخارج عبر المنافذ الجويّة، ووافقت على تسهيل ذلك بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية الموضوعة أو أية ضوابط ستصدر مستقبلًا من الجهات المختصة.

وأهابت اللجنة بجميع العمانيين والمقيمين إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي من

شأنها الحدّ من ارتفاع الإصابات والوفيّات.