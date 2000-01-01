فرحة بين طلاب الثانوية عقب امتحان اللغة الأجنبية الثانية بدار السلام

سادت حالة من الفرحة عقب خروج طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية "فرنساوي وألماني"، حيث عبر عدد منهم عن فرحتهم بسهولة الامتحان الذي وصفوه أنها في مستوى الطالب المتوسط.

وقال إحدى الطالبات بمدرسة جمال عبد الناصر بدار السلام، إن امتحان الألماني جاء به بعض النقاط الصعبة ولكن هذه النقاط ليست كثيرة، موضحة أن

"هناك كلمات كان يصعب علينا ترجمتها لكي نجيب على باقي الأسئلة".

وأضافت أن كافة الإجراءات داخل اللجان كانت جيدة فكان أي طالب يحتاج إلى مساعدة يجدها مباشرة ، موضحة أن 80% من الامتحان في مستوى الطالب المتوسط زمن داخل كتاب الوزارة.

وفي سياق متصل، أشارت حسناء عصام، إلى أن امتحان الفرنساوي كان سهلا فجميع الكلمات كان سهل علينا ترجمتها، وأسئلة الاختيار كانت بسيطة بكون أي تعقيد، موضحا أن الامتحانات تسير بشكل جيد حتى الآن باختلاف امتحان الفيزياء.

وتابعت أن الفرنساوي كان في مستوى جميع الطلاب ولم يخرج أحد يشتكي من الامتحان وكان زمن الساعتين كافيين لإنهاء كافة الأسئلة