إيران تعدم موظفا متقاعدا بوزارة الدفاع بعد إدانته بالتخابر لصالح أمريكا

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء إعدام شخص أدين بالتخابر لصالح الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).



ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي القول اليوم إنه تم الأسبوع الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص يدعى رضا عسكري، وأوضح أنه كان موظفا متقاعدا عن العمل بوزارة الدفاع.



وأضاف أنه "تقاعد عام 2012 واتصل لاحقا بالاستخبارات الأمريكية، وباع جزءا من المعلومات التي كانت لديه حول إنتاج الصواريخ الإيرانية لها وتلقى أموالا منها. وألقي القبض عليه وحوكم وحكم عليه بالإعدام وأعدم الأسبوع الماضي".



وتحدث عن حكم آخر صدر "بحق الجاسوس موسوي مجد"، لكنه قال إن "هذا الحكم لم ينفذ".