المكسيك تسجل 4685 إصابة جديدة بكورونا و485 وفاة

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين عن تسجيل 4685 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و485 وفاة، ليصل إجمالي الحالات إلى 304435 والوفيات إلى 35491.
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.