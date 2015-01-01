 المكسيك تسجل 4685 إصابة جديدة بكورونا و485 وفاة - بوابة الشروق
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المكسيك تسجل 4685 إصابة جديدة بكورونا و485 وفاة

أشخاص يضعون كمامات داخل محطة مترو أنفاق في مكسيكو سيتي يوم 15 يونيو 2020. تصوير: هنري روميرو - رويترز
أشخاص يضعون كمامات داخل محطة مترو أنفاق في مكسيكو سيتي يوم 15 يونيو 2020. تصوير: هنري روميرو - رويترز
مكسيكو سيتي (رويترز)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 4:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 4:40 ص

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين عن تسجيل 4685 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و485 وفاة، ليصل إجمالي الحالات إلى 304435 والوفيات إلى 35491.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.


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