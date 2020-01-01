إثيوبيا: العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي هي الأنسب لحل خلافات سد النهضة

قالت وزارة الرى الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي هي الأنسب للتفاوض وحل الخلافات حول سد النهضة.

وشددت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على إلتزام إثيوبيا بإبداء المرونة للتوصل إلى نتيجة تعود بالنفع على الجميع في جميع القضايا العالقة، مؤكدة أن المفاوضات الثلاثية والالتزام بالوصول إلى نتيجة مفيدة لكل الأطراف هو السبيل الوحيد للتوصل إلى نتيجة.

واعتبرت الوزارة أن غياب معاهدة شاملة تحكم علاقة إثيوبيا بمصر والسودان فيما يتعلق بالنيل هو العامل الرئيسي الذي يشكل تحديًا، على حد زعمها.

وزعمت الوزارة أن عدم تغيير ما وصفته بـ"المطالب الإضافية والمفرطة" من جانب مصر والسودان حال دون اختتام جولة المفاوضات باتفاق.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول إنه من المتوقع أن تستمر المفاوضات بعد أن يطلع رئيس الاتحاد الأفريقي وأعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي وقادة إثيوبيا والسودان ومصر على النتائج التى تم التوصل إليها حتى الآن.