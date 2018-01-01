أسبن تقترح خفض أسعار أدوية السرطان في أوروبا

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يمكن أن يصبح دواء السرطان أرخص بشكل ملحوظ في أوروبا، حيث اقترحت شركة أسبين الرائدة للأدوية خفض الأسعار بمتوسط ​​الثلثين تقريبا لبعض المنتجات بعد تحقيق لمكافحة الاحتكار أجرته المفوضية الأوروبية.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا رسميا في مايو 2017 وسط مخاوف من أن أسبن أساءت استغلال مركزها المهيمن في أوروبا من خلال فرض أسعارمبالغ فيها لأدوية السرطان الحرجة الخارجة عن براءات الاختراع.

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن أسبن اقترحت الآن تخفيض الأسعار الأوروبية لستة أدوية حرجة للسرطان بنسبة 73% في المتوسط.

وسوف يحدد الاقتراح الأسعار القصوى لمدة 10 سنوات.

وذكرت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، أن الأسعار المرتفعة لا تخلق دائما حافزا للابتكار، كما يقال في كثير من الأحيان.

وقالت: "إنهم يستغلون أيضا في بعض الأحيان مركزهم المهيمن لزيادة أسعار الأدوية القديمة ولكنها حرجة لعدة أضعاف دون أي مبرر حقيقي".

وتستخدم أدوية أسبن لعلاج سرطان الدم "لوكيميا" وسرطانات الدم الأخرى، ومن بينها الأدوية التي تباع تحت أسماء ألكيران ولوكيران وبورنيتول.