لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الليبي: لا حوار قبل إنهاء غزو تركيا للبلاد

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الليبي، عدم إجراء حوار قبل إنهاء غزو تركيا لليبيا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



وأوضح مجلس النواب الليبي، اليوم، أن للقوات المسلحة المصرية حق التدخل في ليبيا لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، وذلك في حال رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن البلدين.



وقال البيان: «فى ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركى سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة الميليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم، ولما تمثله جمهورية مصر العربية من عمق استراتيجى لليبيا على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركى من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار فى مقدمتها الشقيقة جمهورية مصر العربية، والتى لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربى».



وأضاف البيان: «مجلس النواب الليبى الممثل الشرعى الوحيد المنتخب من الشعب الليبى والممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء فى كلمة فخامة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازى ويحفظ أمننا القومى المشترك ويحقق الأمن والاستقرار فى بلادنا والمنطقة وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا».