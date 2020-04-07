فلوريدا الأمريكية تسجل رقما قياسيا في الوفيات اليومية جراء كورونا

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية رقما قياسيا للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 132 حالة وفاة أمس الاثنين، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجلته الأسبوع الماضي وبلغ 120 حالة وفاة خلال يوم واحد، وفقا لبيانات وزارة الصحة الصادرة اليوم الثلاثاء.

وتأتي الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات في الوقت الذي شهدت فيه الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في الأسابيع القليلة الماضية، والتي تجاوزت الآن إجمالي 291 ألف حالة، حيث يتوقع خبراء الصحة العامة أن تكون الوفيات أقل من معدل الإصابات المرتفع.

وواجه الحاكم رون ديسانتيس، وهو حليف جمهوري للرئيس دونالد ترامب، انتقادات لعدم تطبيق إجراءات أكثر صرامة وفرض إغلاق مبكر لإبطاء انتشار الفيروس.

قال فرنسيس سواريز عمدة ميامي اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه مع المحافظ "هناك قدر كبير من الضغط علينا في الوقت الحالي من أجل أن نغلق عند مستوى معين".