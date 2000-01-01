 بوتين يوقًع قانون يلزم الشركات بأن تكون مستعدة للتسربات النفطية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يوقًع قانون يلزم الشركات بأن تكون مستعدة للتسربات النفطية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعا افتراضيا عبر الفيديو لمناقشة المشروعات الوطنية من مقر إقامته خارج العاصمة موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعا افتراضيا عبر الفيديو لمناقشة المشروعات الوطنية من مقر إقامته خارج العاصمة موسكو.
موسكو (رويترز)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 2:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 2:05 ص

وقًع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين تشريعا يلزم الشركات العاملة في إنتاج النفط أو التي تتعامل مع مواد هيدروكربونية أخرى بأن يكون لديها موارد كافية لخطة طوارئ في حالة وقوع تسرب.

ويجعل القانون الشركات ملزمة بأن يكون لديها احتياطيات مالية كافية لمنع تسربات محتملة أو تطهيرها إذا حدثت. ويمكن أن تأخذ الاحتياطيات المالية أشكالا متعددة بما في ذلك عقد تأمين أو خطاب ضمان لدفع تعويضات عن الأضرار.

ويلزم القانون أيضا الشركات التي تتعامل مع مواد هيدروكربونية بصوغ خطط لمنع وتطهير التسربات بحلول أول يناير كانون الثاني 2024.

وفي أواخر مايو أيار الماضي، تسرب 21 ألف طن من الديزل من خزان وقود في محطة للكهرباء في مدينة نوريلسك بالمنطقة القطبية في أقصى شمال روسيا إلى أنهار ومياه جوفية في حادث قالت جماعة جرينبيس (السلام الأخضر) المدافعة عن البيئة إنه يشبه تسرب إكسون فالديز النفطي الذي حدث في 1989.

وقال الكرملين إن القانون الجديد يهدف إلى منع تسربات مماثلة.

 


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