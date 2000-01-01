إعادة افتتاح المتحف اليهودي في فرانكفورت في 21 أكتوبر

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عقب خمسة أعوام استغرقتها فترة الترميم والبناء التكميلي مع بعض الإرجاءات، من المقرر إعادة افتتاح المتحف اليهودي في مدينة فرانكفورت الألمانية في 21 أكتوبر المقبل.

وقالت مسؤولة الشؤون الثقافية في فرانكفورت، إينا هارتفيج، أمس الاثنين: "فرانكفورت ستحصل عبر هذا المجمع المتحفي على مركز جديد للتاريخ والحاضر اليهودي".

وعلى مساحة ألفي متر مربع سيُعرض تاريخ فرانكفورت اليهودي منذ عصر النهضة والتحرير حتى الحاضر في معرض دائم.

وتم افتتاح المتحف اليهودي في فرانكفورت لأول مرة قبل نحو 30 عاما، وهو أقدم متحف يهودي في ألمانيا.

وفي عام 2015، قررت المدينة ترميم المبنى القديم وتكميله بمبنى جديد مقابل 50 مليون يورو.

وفي نهاية العام الماضي، تم تأجيل إعادة الافتتاح التي كان مخطط لها في ربيع عام 2020.