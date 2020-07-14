اطمأن محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، على مواطنين اثنين انقلبت بهما سيارتهما على الطريق الرئيسي بين مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة، وتصادف مرور المحافظ أثناء تفقده الحالة المرورية، فأوقف سيارته وترجل إلى موقع الحادث لاستطلاع الأمر، وقرر أن يظل في مكانه لحين وصول رجال المرور، وتواصل عبر جهاز اللاسكلي الخاص به مع رئيس مدينة رأس غارب للاستفسار عن تبعات الحادث.

وكلف المحافظ، رئيس المدينة بمتابعة حالة المصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة لهما، وحرص على الاطمئنان بنفسه على المصابين تليفونياً وتحدث معهما، على الفور وصل رجال المرور للتعامل مع تبعات الحادث.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المعاينة المبدئيّة تشير إلى أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، ومن ثم وجه المحافظ مدير إدارة مرور البحر الأحمر بتكثيف الحملات المرورية بصفة عامة، وحملات الرادار بصفة خاصة لضبط وتحرير مخالفات لمن يتجاوز السرعات المقررة.

محافظ البحر الأحمر يطمئن على مواطنين انقلبت سيارتهما على طريق الزعفرانة

الثلاثاء 14 يوليو 2020 22:56

كمال رشاد

اطمأن محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، على مواطنين اثنين انقلبت بهما سيارتهما على الطريق الرئيسي بين مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة، وتصادف مرور المحافظ أثناء تفقده الحالة المرورية، فأوقف سيارته وترجل إلى موقع الحادث لاستطلاع الأمر، وقرر أن يظل في مكانه لحين وصول رجال المرور، وتواصل عبر جهاز اللاسكلي الخاص به مع رئيس مدينة رأس غارب للاستفسار عن تبعات الحادث.

وكلف المحافظ، رئيس المدينة بمتابعة حالة المصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة لهما، وحرص على الاطمئنان بنفسه على المصابين تليفونياً وتحدث معهما، على الفور وصل رجال المرور للتعامل مع تبعات الحادث.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المعاينة المبدئيّة تشير إلى أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، ومن ثم وجه المحافظ مدير إدارة مرور البحر الأحمر بتكثيف الحملات المرورية بصفة عامة، وحملات الرادار بصفة خاصة لضبط وتحرير مخالفات لمن يتجاوز السرعات المقررة.