السعودية تؤكد موقفها الثابت من حل الأزمة السورية سياسيا

عقد مجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حوارًا تفاعليًا مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، تناول تقريرًا أصدرته اللجنة بشأن آخر تطورات الأوضاع في إدلب والمناطق المحيطة بها.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، كررت المملكة العربية السعودية من جديد موقفها الثابت تجاه حل الأزمة السورية والمتوافق مع جهود المجتمع الدولي، والمطالب بحل هذه الأزمة سياسياً وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، لتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق وحقه في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.

وأعرب رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة في الأمم المتحدة في جنيف، مشعل بن علي البلوي، في كلمته أمام المجلس، عن الأسى إزاء ما يشهده السوريون من انتهاكات وتجاوزات لا تعد ولا تحصى منذ بداية الحرب، وبالأخص في جنوب إدلب وغرب حلب حيث أثرت الهجمات الواسعة النطاق من قبل جميع الأطراف على الخدمات الطبية، مما أدى لتعطيل المستشفيات ومن ثم حرمان السكان من الحصول على الرعاية الطبية، مشيرا إلى ما تعانيه النساء والفتيات من تحمل العبء الأكبر مع تدهور الوضع الإنساني في ظل العنف الوحشي الذي يشنه أطراف النزاع، حيث تشكل النساء والأطفال 80 % من أولئك الذين يعيشون في مواقع النازحين داخليًا، كما أُجبر الكثيرون على النوم في العراء بينما حشر آخرون في مخيمات مؤقتة ويعيشون دون الحصول على الماء أو الصرف الصحي أو الخصوصية، مما يعرضهم لمزيد من الضعف.

ودعا البلوي المجتمع الدولي إلى الضغط على أطراف النزاع في سوريا لوقف جميع الانتهاكات بحق المدنيين، مؤكدا أن الميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يصنعان الدمار والخراب ويطيلان أمد الأزمات ولذا فإن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ووقف ممارساتها تجاه المدنيين وما تنشره من رعب وإرهاب، وتدعو إلى تضافر الجهود للحيلولة دون توفير بيئات تسهل ولادة وانتشار التنظيمات الإرهابية.