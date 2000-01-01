رويترز: أمريكا أفرجت عن اللبناني تاج الدين في إطار محادثات سرية مع طهران



ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أمس الإثنين، نقلا عن ما وصفتهم بأنهم ثلاثة مسؤولين كبار في الشرق الأوسط أن إطلاق سراح قاسم تاج الدين، وهو لبناني متهم بتمويل حزب الله أُطلق سراحه من السجن في الولايات المتحدة، جاء نتيجة لاتصالات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، ويتوقع أن تسفر عن مزيد من عمليات الإفراج.

وجرى الإفراج عن قاسم تاج الدين في 11 يونيو، وفقا لمكتب السجون الاتحادي الأمريكي، ووصل إلى لبنان الأسبوع الماضي، وقال اثنان من المصادر إن الإفراج عنه كان جزءا من المسار نفسه الذي أسفر العام الماضي عن الإفراج عن نزار زكا، رجل الأعمال اللبناني المقيم إقامة دائمة في الولايات المتحدة، من إيران، ووسام جودوين، وهو مواطن أمريكي من سوريا.

وأشارت المصادر ومنها مسؤول كبير في الشرق الأوسط ومسؤول لبناني كبير ودبلوماسي إقليمي، إلى أن الإفراج جاء نتيجة "تفاهمات غير مباشرة بين طهران وواشنطن".

وقال المسؤول في الشرق الأوسط: "إطلاق سراح تاج الدين يأتي ضمن مسار طويل من عمليات التبادل التي ستحدث لاحقا على مستوى واسع، لا يزال هناك من سيفرج عنهم الجانبان. ستستمر هذه العملية".

ووصف الدبلوماسي الإقليمي أيضا الإفراج عن تاج الدين بأنه مقدمة لمزيد من الصفقات المحتملة التي تشمل نحو 20 شخصا، وقال: "جميع الأطراف المعنية تختبر بعضها البعض إذ لا توجد ثقة".

وذكر اثنان من المصادر أن اللواء عباس إبراهيم رئيس جهاز الأمن العام اللبناني يقوم بدور الوسيط الرئيسي في العملية، ورفض الأمن العام التعليق على هذا الموضوع.

وأكد المسؤول اللبناني الكبير أن العملية مستمرة في سرية تامة وبدأت بتسليم جودوين والأجانب الآخرين الذين تحتجزهم سوريا التي تتحالف حكومتها مع إيران وحزب الله.

في المقابل، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن تاج الدين أطلق سراحه بسبب مخاوف صحية، وأن التقارير التي تفيد بأن الإفراج كان جزءا من صفقة خلف الكواليس غير صحيحة.

من جهته، نفى شبلي ملاط محامي تاج الدين أن يكون للإفراج أي علاقة بإطلاق سراح سجناء آخرين، وقال: "كانت عملية قضائية بحتة".