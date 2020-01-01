 المركز الروسي للمصالحة: مسلحو إدلب وراء استهداف دورية روسية تركية - بوابة الشروق
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المركز الروسي للمصالحة: مسلحو إدلب وراء استهداف دورية روسية تركية

أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 3:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 3:22 م

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن المسلحين في إدلب يقفون وراء استهداف دورية روسية - تركية مشتركة بعبوة ناسفة، اليوم الثلاثاء.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المركز الروسي للمصالحة: "في الوقت الحالي، توقفت الدوريات، ويجري إخلاء المعدات المتضررة. . قيادة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية، بالتعاون مع جهزة الاستخبارات السورية، تؤكد تورط مسلحي إدلب في الهجوم على الدورية".
وأعلن المركز الروسي للمصالحة في وقت سابق اليوم، أن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت أثناء مرور دورية روسية - تركية مشتركة، تسببت في إصابة 3 جنود روس بجروح طفيفة، تم نقلهم إلى قاعدة حميميم لتلقي العلاج.

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