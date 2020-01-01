قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن الفيضانات غمرت مساحة كبيرة بشمال بنجلاديش، ما دفع نحو 5ر1 مليون مواطن للنزوح من منازلهم أو الانتقال لأماكن إيواء.

وقال مركز التبنؤ بالفيضانات والتحذير منها إن الوضع يمكن أن يتفاقم، حيث من المقرر أن ترتفع مستويات نهري جانجس –بادما وبراهمابوترا-جامونا بصورة أكبر خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الدولة لإدارة الكوارق إنامور رحمن في مؤتمر صحفي عبر شبكة الانترنت إن الفيضانات أضرت حتى الآف بنحو 5ر1 مليون مواطن في 17 من بين 64 منطقة إدارية.

وأضاف أن الفيضانات يمكن أن تغمر ست مناطق أخرى في وسط بنجلايش، مع استمرار فيضان الانهار الكبرى على ضفافها.

وقال إن أكثر من 20 ألف شخص انتقلوا إلى 35 موقع إيواء، مضيفا أنه جرى نقل إمدادات الإغاثة من أرز وطعام جاف ومياه وأموال للمناطق المتضررة.