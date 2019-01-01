مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر في حادث مروري شمالي بولندا

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لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بعد أن اصطدمت حافلة تقل ركابًا بشجرة نتيحة لاصطدامها بسيارة ركاب في شمالى بولندا يوم الثلاثاء.

وقال لوكاش بلوسا مسؤول إدارة الإطفاء المحلية لقناة "تي في إن 24" إن ثلاثة من الجرحى في حالة "خطيرة للغاية" وأربعة آخرين "في حالة خطيرة".

وأضاف المسؤول أن 22 راكبا نجوا من الحادث سالمين.

ووقع الحادث على طريق محلي في ميرزينو على بعد 50 كيلومترا شمال غربي مدينة جدينيا الساحلية.

ولم يتم تحديد سبب الحادث بعد. وتوجه رجال الإطفاء والطاقم الطبي ومروحيتان طبيتان، إلى موقع الحادث.

يُذكر أن الطرق البولندية من بين أخطر الطرق في الاتحاد الأوروبي. وسجلت الشرطة في عام 2019 أكثر من 30 الف حادث طريق،وقتل فيها أكثر من 2900 شخص وأصيب أكثر من 35 ألف آخرين.