كلوب يكشف: كيف يستفيد ليفربول من إلغاء عقوبة مانشستر سيتي ؟

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على قرار المحكمة الرياضية، بإلغاء عقوبة منع مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة عامين، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، الذي يسبق مباراة أرسنال، في الجولة الـ36 من البريميرليج، عن إلغاء عقوبة السيتي:" لا أعرف إذا كان بإمكاني التعليق على القرار، إنه موضوع صعب، ولكن من وجهة نظري الشخصية، سعيد لأن بإمكان السيتي اللعب في دوري الأبطال، لأنه سيكون لديهم 10 أو 12 مباراة أقل لو لم يشاركوا".

وتطرق كلوب للحديث عن مواجهة أرسنال ومديره الفني ميكل أرتيتا، قائلًا:" أرتيتًا جزء من جيل جديد من المديرين الفنيين المثيرين للغاية، بإمكانك رؤية أفكار وتأثير بيب جوارديولا، ولدى أرتيتا نفس الأفكار، وكان أرسنال فريقًا رائعًا عندما كان أرتيتا لاعبا بصفوفه، وسيكونوا منافسين في المستقبل".

وأشار كلوب في حديثه إلى موقف ديان لوفرين، مدافع الريدز، ومستقبله في أنفيلد، قائلًا:" منذ قدومي لليفربول، كان لوفرين في الفريق، ولم نواجه أى مشاكل على الإطلاق، لا يوجد ما نقوله عن وضع التعاقد الآن، فهو لاعب في الفريق ونحتاج إليه، بعد إصابة جويل ماتيب لدينا فقط 3 مدافعين".