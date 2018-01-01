اليونان تستهدف خفض مخلفات مدافن النفايات إلى 10% بحلول عام 2030

قال وزير البيئة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، وفقا لبيان بالبريد الإلكتروني، إن اليونان تهدف إلى تقليل كمية المخلفات التي تتحول إلى مدافن القمامة إلى 10 بالمئة من إجمالي النفايات بحلول عام 2030 من نسبة 80 بالمئة "مخيبة للآمال" اليوم.

ونقلت اليوم الثلاثاء وكالة بلومبرج عن الوزير قوله إنه سيتم اتخاذ خمسة إجراءات لتحقيق هذا الهدف وهي:

سيتم فرض ضريبة على مدافن النفايات لردع استخدام مدافن النفايات للتخلص من المخلفات، كما سيتم تطوير مراكز الفرز للمواد القابلة لإعادة التدوير.

وأوضح أنه سيتم إنشاء شبكة وطنية لمراكز معالجة النفايات مع إنشاء 28 وحدة أخرى من هذا النوع بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بـ 6 مراكز اليوم.

وتابع وزير البيئة أنه سيتم توسيع شبكة التجميع للمواد القابلة لإعادة التدوير والمخلفات الحيوية مع زيادة عدد وحدات معالجة المخلفات الحيوية إلى 31 وحدة بنهاية عام 2023، مقارنة بـ4 وحدات اليوم.

ومن المنتظر أن يتم تعزيز إنتاج واستخدام أنواع الوقود البديل من المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها، وستحدد وزارة البيئة أي النفايات الصناعية غير الخطرة التي يمكن استخدامها كمواد خام ثانوية أو كوقود بديل.

وأضاف هاتزيداكيس أن " الاقتصاد الدوار "يمكن أن يساعد اليونان على تحقيق أهدافها ومعالجة تغير المناخ وجذب استثمارات وتوفير وظائف جديدة فضلا عن ترقية الإنتاج اليوناني.