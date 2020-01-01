رئيس النواب الليبي: الدولة ليس لديها أحزاب فاعلة والرأي يظل للشيوخ والقبائل

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن الدولة ليس لديها أحزاب فاعلة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الرأي يظل للشيوخ والقبائل وأعيان القبائل.



وأضاف خلال لقاء لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن الدولة عادت للعرف والعادات والتقاليد بعد أن فقد القانون هيبته وانهارت السلطة في ليبيا، موضحًا أن شيوخ القبائل كانوا النسيج الاجتماعي بين الليبيين.



ولفت إلى أنه لولا وجود الشيوخ والقبائل لكانت هناك أنهار من الدم، مضيفًا: «أصحاب القرار هم الليبيون، نعول كثيرًا على القبائل ونحيي جهودها التاريخية في حل الأزمة الليبية».



وأعرب عن استنكاره لمن يعترفون بمجلس النواب ولا يعترفون بما يقوم به أو مبعوث يأتي من طرفه، مستطردًا: «نحتاج فهم وصحو وانتباه لما يحدث في ليبيا، وسيتم حل الأزمة في القريب العاجل ولا نريد أن نصر على الانقسام».