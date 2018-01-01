تشغيل تجريبي لمحطة تحلية «صدر الحيطان» بوسط سيناء

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تفقد المهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لتوزيع المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، محطة تحلية مياه الأبار بمنطقة صدر الحيطان بوسط سيناء.

وتم متابعة أعمال التشغيل التجريبي للمحطة بطاقة إنتاجية ٢٠٠م٣ /يوم وقد رافقه خلال الزيارة مجموعة العمل المكونة من المهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة والمحاسب هشام طه صقر رئيس القطاع المالي والإداري بالشركة والمحاسب محمود مختار رئيس القطاع التجاري والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء.

يأتي ذلك تطبيقاً لاستراتيجة الدولة لتنمية شبة جزيرة سيناء وتأمين احتياجات محافظة شمال سيناء من إمدادات المياه وأيضاً في إطار الاحتفال بأعياد ذكرى ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو.