 مسؤول صومالي: تحطم طائرة شحن تابعة للأمم المتحدة في مطار بوسط البلاد ونجاة طاقمها - بوابة الشروق
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مسؤول صومالي: تحطم طائرة شحن تابعة للأمم المتحدة في مطار بوسط البلاد ونجاة طاقمها

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 4:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 4:54 م

أعلن مسؤول صومالي تحطم طائرة شحن تابعة للأمم المتحدة كانت تحمل مساعدات إنسانية في مطار بوسط الصومال، ونجاة أفراد الطاقم الثلاثة.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن صبري أحمد مسؤول بالإدارة المحلية في بلدة "بلدوين" الواقعة في وسط الصومال قوله إن الطائرة انحرفت عن مدرج المطار وتحطمت اليوم الثلاثاء.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الطائرة التي غادرت من جيبوتي كانت تحمل مساعدات غذائية لإيصالها إلى النازحين بسبب الفيضانات الغزيرة.

من جانبها، لم تدل الأمم المتحدة بأيه تصريحات حتى الآن...فيما قال علي جعيت عثمان حاكم منطقة هيران، الواقعة في جنوب وسط الصومال وعاصمتها مدينة "بلدوين"، في تصريحات للصحفيين إن حريقا اندلع بالطائرة عقب تحطمها ولكنهم لم يتمكنوا من إخماده حيث إن المطار يفتقر لأجهزة إطفاء الحريق.

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