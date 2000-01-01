ارتياح بين طلاب الثانوية بالإسكندرية حول امتحان الفرنساوي وشكاوى من الإيطالي

سادت حالة الارتياح بين طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، حول سهولة امتحان اللغة الفرنسية، فيما تباينت آراء الطلاب بشأن امتحان اللغة الألمانية، وكانت الشكاوى من امتحان اللغة الإيطالية.

وقالت الطالبة إيناس السيد، من أمام لجنة الرمل، إن امتحان اللغة الفرنسية، كان سهلا وترجمة كلماته معروفة، ووافقها الرأي إسلام علي، الطالب بلجنة فوزي معاذ، مضيفا: "الامتحان كان مناسب للوقت"، وأيدته الطالبة سهيلة أحمد، بأن الامتحان مباشر وفي مستوى الطالب المتوسط.

فيما أجمع طلاب آخرون، على صعوبة امتحان مادة الإيطالي، وأشار سيد أدهم، إلى وجود "تكات" في الامتحان واحتوائه على كلمات يصعب ترجمتها.

وتباينت آراء الطلاب حول مادة الألماني؛ فقالت إيمان جميل، إن الامتحان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، بينما رأت سهام محمد، أن الامتحان معقد ويتضمن أسئلة غير مباشرة وخادعة.

يُذكر أن طلاب الثانوية العامة العلمي بشعبتيه والأدبي، أدوا اليوم الثلاثاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، مع الالتزام بالاحتياطات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد بين المقاعد.