قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية الصحية، إن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في انخفاض يومي منذ عشرة أيام، مردفا: «ما يدل على أن المنظومة الصحية في مصر تسير في طريقها الصحيح، والبروتوكولات العلاجية تحقق نتائج ممتازة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك أماكن متوفرة في مستشفيات العزل، ذاكرا أن 111 مريضا فقط على أجهزة التنفس الصناعي.

وتابع: «هناك تجاوب من قبل المواطنين تجاه الإجراءات الاحترازية والوقائية المكافحة لانتشار فيروس كورونا، نحن كمنظومة صحية سعداء ونتمنى التخلص من هذا الوباء».

كانت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 83 ألفًا و1 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 24 ألفًا و975 متعافيًا.