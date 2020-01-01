محكمة تونسية تصدر حكما بسجن مدونة 6 أشهر لنشرها نصا ساخرا محاكيا للقرآن

أصدرت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء، حكما بسجن المدونة آمنة الشرقي 6 أشهر مع غرامة مالية لاتهامها بالتعدي على المقدسات ونشر نص ساخر محاك للقرآن في مايو الماضي.

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة محسن الدالي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المحكمة أصدرت حكما نافذا يقضي بسجن المدونة ستة أشهر بتهمة "الدعوة إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية".

وتصل العقوبات بحق هذه التهم في اقصاها السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بحسب القوانين في تونس.

وأوضح الدالي أن المحكمة أصدرت حكما ثانيا يقضي بالزام المدونة دفع غرامة ألفي دينار (712 دولار أمريكي) بتهمة "المساس بالمقدسات والأخلاق الحميدة والتحريض على العنف".

وأصدرت المحكمة حكمها في رابع جلسة لها منذ بدء المحاكمة في السادس من مايو الماضي. ويحق للمدونة الطعن على هذه الأحكام في أجل عشرة أيام.

وكانت الشرقي (27 عاما) نشرت في الثاني من مايو الماضي نصا بعنوان "سورة كورونا" بصياغة مقلدة للقرآن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما أثار جدلا بشأنها. وتلقت بعدها بيوم استدعاء من قبل الشرطة للتحقيق معها.

وقالت الشرقي في تدوينة لها إن ما نشرته ليس تحريفا للقرآن. وصرحت في جلسة سبقت إعلان الحكم اليوم إنها "متمسكة بممارسة حرية التعبير دون تضييق".

وكانت العشرات من المنظمات الحقوقية نشرت في وقت سابق بيانا مشتركا طالبت فيه القضاء التونسي بالكف عن ملاحقة المدونين بسبب آرائهم أو بسبب التعبير.

وقالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية "من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات فقط لمشاركته تعليقا ساخرا على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب".