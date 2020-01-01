رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة التوزيع العادل لثروات ليبيا

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إنه سيؤكد خلال اجتماعاته في روما على ضرورة التوزيع العادل للثروة الناتجة من النفط والغاز بين كل الليبيين، وتوفير ضمانات للشعب الليبي بهذا الصدد، مؤكدًا أنه لا مصلحة لأحد في قيام حرب في ليبيا.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس النواب الليبي الرسمية لإيطاليا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية، حسبما أفادت بوابة (الوسط) الليبية.

ونفى صالح مسئولية الجيش الوطني الليبي عن إغلاق آبار النفط، مؤكدا أن الجيش مكلف من الشعب بحراسة المرافق النفطية.

وقال إن عائدات النفط تسيطر عليها الآن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وأيضًا حكومة تركيا، مطالبًا بتفكيك الميليشيات في طرابلس ودمجها في الأعمال المدنية والعسكرية، كل حسب اختصاصاته.

وأضاف "لا أحد له مصلحة في قيام الحرب في ليبيا، فالكل يبحث عن مصلحته في ليبيا ونحن نضمن تحقيق المصالح المشروعة للجميع".

وأكد أنه ينتظر الدعم من السلطات الإيطالية من أجل حل الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى وجود شراكة حقيقية مع روما، ودور مرتقب منها في "مشاريع إعادة الإعمار".

وقال "أنتظر الدعم من أجل حل الأزمة، وحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الإسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ومجلس رئاسي".