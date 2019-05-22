البيئة: ننسق مع الكهرباء لإغلاق محطات الرياح جزئيا أثناء موسم الطيور المهاجرة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن «مشروع الطيور المهاجرة التابع لوزارة البيئة، حصل منذ عشرة أيام، على جائزة عالمية من منظمة الطاقة العالمية؛ لدوره في الحفاظ على الطيور المهاجرة».

وأضافت «فؤاد»، في تصريحات لفضائية «إم بي سي مصر 2»، اليوم الثلاثاء، أن «هناك أكثر من خمسة ملايين طائر يمر على مصر في المواسم المختلفة»، مشيرة إلى أهميتها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.

وأوضحت أن «هناك تنسيق بين وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإغلاق جزئي لمحطات الرياح أثناء موسم مرور الطيور المهاجرة»، مشيرة إلى وجود تنسيق أيضًا مع المجتمعات المحلية للحفاظ على هذه الطيور في حالة تعرضها لأي حادث أثناء مسارها.

وتابعت وزيرة البيئة: «هذه الجهود التي تقوم بها مصر تثبت أننا قادرون على تحقيق التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية والكائنات الحية؛ للحفاظ على الأجيال الحالية والمستقبلية على كوكب الأرض».