«الوطنية للانتخابات»: لجان تلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ ستعمل يوم الجمعة

اللجان تلقت ما يزيد على ٤٠٠ طلب ترشح.. وإعلان كشف المرشحين ورموزهم الأحد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن أن لجان تلقى طلبات الترشح فى انتخابات محلس الشيوخ، ستواصل تلقى طلبات المرشحين حتى يوم السبت المقبل، مؤكدة أن عملها سيتواصل يوم الجمعة فى تلقى الطلبات كيوم عمل عادى.

ووفقا للهيئة فإن لجان المتابعة فى 27 محكمة ابتدائية بمختلف أنحاء الجمهورية، تلقت على مدى ٤ أيام منذ بداية فتح باب الترشح وحتى ظهر أمس، ما يزيد على ٤٠٠ طلب ترشح سواء بالنظام الفردى (مستقل أو حزبى) أو بنظام القوائم بمختلف المحافظات.

وأشارت الهيئة إلى أن لجنة الفحص والبت فى صفات المرشحين تفحص الأوراق المقدمة من المرشحين والأحزاب أولا بأول؛ للبت فى طلبات الترشح وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين سواء بالنظام الفردى أو القائمة.

وعقب انتهاء الموعد المقرر لتلقى طلبات الترشح بحلول الساعة الثانية مساء يوم السبت المقبل، ستتولى لجنة البت فى طلبات الترشح إعلان كشف بأسماء المرشحين ورموزهم يوم الأحد 19 يوليو ونشره فى صحيفتين قوميتين، لتبدأ بعد ذلك فترة السماح بالطعن على المرشحين أمام محكمة القضاء الإدارى، حيث ستستغرق عملية إعلان الكشف وفتح باب الطعن على المرشحين ثلاثة أيام تبدأ من ١٩ يوليو الحالى وتمتد حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢١ يوليو الحالى.

ووفقا لجدول إجراء الانتخابات المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات فمن المقرر أن يتم الفصل فى تلك الطعون أيام ٢٢، ٢٣، ٢٤ يوليو الحالى، علما بأن يوم ٢٤ سيوافق يوم جمعة، حيث ستعقد محاكم مجلس الدولة يوم الجمعة أيضا بشكل طبيعى لنظر تلك الطعون والفصل فيها.

وفى السياق ذاته أكد رئيس الوطنية للانتخابات، أن غرفة عمليات الهيئة المشكلة برئاسة المدير التنفيذى للهيئة لم ترصد أى مشاكل أو معوقات تعرقل سير عملية تلقى أوراق الترشح.

وأضاف أن الهيئة تطمئن بشكل دورى على التزام المرشحين، بلتعليمات الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية فيما يخص ارتداء الكمامة الطبية أثناء التقدم بأوراق الترشح، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم، على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين؛ حيث تلتزم الحياد والشفافية والنزاهة فى إدارة العملية الانتخابية، مناشدا المرشحين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والسرعة فى تقديم أوراق الترشح.