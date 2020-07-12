أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تخصيص 36.4 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تمويل مشروع جديد لتحسين الظروف المعيشية لأكثر من 410 آلاف أسرة من المزارعين وذلك في إطار برنامج لدعم التنمية الريفية الشاملة والمرنة (PADRIR) في الكونغو الديمقراطية.

وأوضح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، أن المبلغ المخصص لكينشاسا سيقدم في صورة قرض بقيمة 26.6 مليون دولار ومنحة بقيمة 9.8 مليون دولار لتمويل برنامج دعم التنمية الريفية الشاملة والمرنة (PADRIR).

وكشف الصندوق، في بيان له اليوم، أن التوقيع على اتفاقية التمويل جرى رسم خطوطه العريضة مطلع الشهر الجاري عبر مراسلات بين جيلبرت هونجبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وسيلي يالاجولي، وزير المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح البيان أن هذا البرنامج، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 130.4 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر بالمناطق الريفية وزيادة دخل صغار المنتجين وتحسين الأمن الغذائي وتكيف أسر المزارعين مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن حكومة كينشاسا ستتحمل 14.7 مليون دولار من تكلفة تمويل البرنامج مقابل تمويل بقيمة 75.9 مليون دولار من المانحين الدوليين و3.3 مليون دولار من المستثمرين.

وتشمل المحاور الرئيسية للبرنامج دعم إنتاج وتجهيز وتسويق المنتجات الزراعية، فضلا عن دعم تطوير البنية التحتية في المناطق الريفية، وفقا للبيان.

وقال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إن البرنامج يستهدف سلاسل القيمة الخاصة بالأرز والكسافا والذرة على وجه الخصوص في سياق القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وكذلك محاصيل الفول السوداني واللوبيا وفول الصويا بهدف تحسين الأمن الغذائي، وعلاوة على ما سبق، يستهدف البرنامج أيضا قطاعات الاستزراع السمكي وتربية الدواجن، وتربية النحل، وتربية الخنازير لتنويع مصادر الدخل.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج في 4 مقاطعات في الكونغو الديمقراطية هي "مانيما" و"لومامي" و"كاساي الشرقية" و"كاساي الوسطى".