 مصادر: شركة النفط الفنزويلية تستأنف إنتاج البنزين في مصفاة كاردون - بوابة الشروق
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مصادر: شركة النفط الفنزويلية تستأنف إنتاج البنزين في مصفاة كاردون

طابور من السيارات أمام محطة للتزود بالوقود في فنزويلا. صورة من أرشيف رويترز.
طابور من السيارات أمام محطة للتزود بالوقود في فنزويلا. صورة من أرشيف رويترز.
كراكاس (رويترز)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 2:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 2:03 ص

قال مصدران مطلعان إن شركةالنفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بتروليوس دي فنزويلا) استأنفت إنتاج البنزين في مصفاتها كاردون البالغ طاقتها 310 آلاف برميل يوميا، بينما يعاني البلد العضو بمنظمة أوبك نقصا في الوقود.

وكانت وحدة بالمصفاة أساسية لإنتاج البنزين قد أوقفت النشاط الأسبوع الماضي عقب حريق في المنشأة جرى احتواؤه بسرعة.

وقال المصدران إن المصفاة استأنفت الإنتاج في الأيام التالية للحادث وتنتج الآن حوالي 30 ألف برميل يوميا من البنزين.

ولم ترد بتروليوس دي فنزويلا حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكاردون هي المصفاة الوحيدة التي تنتج حاليا البنزين في فنزويلا التي توقفت معظم شبكتها للتكرير البالغ طاقتها 1.3 مليون برميل يوميا بعد سنوات من نقص في الاستثمار وغياب الصيانة. وتخنق عقوبات أمريكية على الشركة أيضا معظم واردات البنزين.


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