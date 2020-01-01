حزب المعارضة الرئيسي في نيوزيلندا يختار جوديث كولينز زعيمة جديدة له

اختار حزب المعارضة الرئيسي في نيوزيلندا جوديث كولينز زعيمة جديدة له أثناء اجتماع طارئ للحزب، بحسب ما ذكره موقع "ستاف"، أكبر موقع الكتروني إعلامي في نيوزيلندا.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن كولينز ستكون أيضا الزعيمة الجديدة للمعارضة، مشيرة إلى أن تعيينها في الحزب الوطني النيوزيلندي، يأتي بعد استقالة تود مولر في وقت سابق اليوم.



وكان زعيم المعارضة النيوزيلندية تود مولر استقال في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء (بحسب توقيت نيوزيلندا)، بعد 53 يوما فقط من توليه منصبه، وذلك قبل أشهر فقط من توجه البلاد إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة.



وتولى مولر قيادة المعارضة منذ أن أطاح بسيمون بريدجز في 22 أيار/مايو الماضي، بعد أسبوع من تراجع شعبية حزب المعارضة اليميني في استطلاعات الرأي.



وقال مولر فى بيان صحفى مقتضب إنه استغرق وقتا فى نهاية الأسبوع للتفكير في موقفه .



وأضاف " لقد أصبح واضحا لي إنني لست أفضل شخص يكون زعيما للمعارضة وزعيما للحزب الوطني النيوزيلندي في هذا الوقت الحرج بالنسبة لنيوزيلندا " .



وقال إن هذا الدور قد أثر "بشكل فادح" على نفسه وعلى أسرته، وأصبح لا يمكن تحمله من منظور صحي.



وتجرى نيوزيلندا انتخاباتها العامة يوم 19 سبتمبر المقبل.