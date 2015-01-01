قائد فريق جلوري يرفض إكمال الدوري الأسترالي بسبب مخاوف كورونا

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قرر دييجو كاسترو لاعب الوسط البارز وقائد بيرث جلوري عدم إكمال موسم الدوري الأسترالي لكرة القدم بسبب "المخاطرة الصحية غير المقبولة" وسط جائحة كوفيد-19 مفضلا الذهاب في رحلة تخييم مع عائلته.

وقال نادي جلوري إن اللاعب الإسباني (38 عاما) رفض الانضمام إلى زملائه في نيو ساوث ويلز استعدادا لاستئناف الدوري يوم الجمعة عقب توقف الموسم في مارس آذار الماضي بسبب الوباء.

وذكرت شبكة (فوكس سبورتس) أن كاسترو توجه في رحلة تخييم مع أسرته غرب استراليا ولم يتواصل مع النادي منذ فترة.

وقال توني بوبوفيتش مدرب جلوري في بيان ”قائد جلوري أبلغ النادي بأنه يرى مشاركته غير مقبولة بسبب المخاطر الصحية عليه وعلى عائلته".

ويشكل غياب صانع اللعب كاسترو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي بموسم 2015-2016، ضربة قوية لجلوري صاحب المركز الخامس قبل ست مباريات على نهاية الدور التمهيدي قبل دخول الأدوار الإقصائية.

ويفتقد جلوري بالفعل جهود ثنائي الدفاع جريجوري وثريتش لاعب منتخب سويسرا بجانب الكوري الجنوبي كيم سو-بيوم بعد السفر إلى الديار خلال فترة العزل العام ولم يرجعا إلى استراليا.

وقال جيكوب بيرنز مدير الكرة في جلوري "نحن محبطون بالتأكيد لغياب القائد ولاعب في كفاءة دييجو".

وكاسترو ليس أول لاعب يفضل عدم استكمال الدوري الأسترالي حيث توجه باناجيوتيس كوني لاعب وسط ويسترن يونايتد ولاعب منتخب اليونان السابق إلى أوروبا رغم تبقي عام على نهاية عقده.

وأكد ملبورن سيتي يوم الثلاثاء أن المهاجم الإسباني ماركيل سوسايتا ترك النادي للعودة إلى بلاده والبقاء مع عائلته.