 رئيس الوزراء يتابع حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي من أسوان - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء يتابع حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي من أسوان

رانيا ربيع
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 6:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 6:35 م

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء من مقر زيارته في محافظة أسوان الحريق الذى نشب بطريق الإسماعيلية الصحراوى، فى اتصالات مع طارق الملا وزير البترول ومحافظ القاهرة.

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