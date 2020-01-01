رئيس الوزراء يتابع حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي من أسوان

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يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء من مقر زيارته في محافظة أسوان الحريق الذى نشب بطريق الإسماعيلية الصحراوى، فى اتصالات مع طارق الملا وزير البترول ومحافظ القاهرة.